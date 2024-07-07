Роналду установил персональный антирекорд за историю чемпионатов мира и Европы

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду на Евро-2024 установил худший показатель по числу касаний за историю выступлений на чемпионатах мира и Европы. Об этом сообщает «Чемпионат».

39-летний форвард касался мячом в среднем 29 раз за игру, проведя в общей сложности пять поединков. Лучшим для португальца по данной статистике стал чемпионат мира 2006 года в Германии, на котором футболист касался мяча в среднем 66 раз за игру.

Также Роналду на турнире не забил ни одного мяча, что является его худшим показателем.

5 июля Португалия проиграла Франции в матче четвертьфинала чемпионата Европы — 2024. Встреча состоялась на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. Основное время матча завершилось со счетом 0:0, в дополнительное время футболисты также не сумели забить. Исход противостояния был решен в серии послематчевых пенальти, где сильнее оказались французы — 5:3.

Ранее сообщалось, что Бразилия вылетела с Кубка Америки, проиграв Уругваю по пенальти.