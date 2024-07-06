Загитова: я помогаю журналистам кормить детей

Российская фигуристка Алина Загитова заявила, что помогает журналистам своей высокой медийной активностью, передает РИА Новости.

«Я подкидываю им новую работу, чтобы они зарабатывали и кормили себя и своих детей. Я им помогаю, я так себе придумала. Так же, как и они мне», — заявила Загитова.

6 июня Загитова призналась, что хочет попробовать себя в тренерской роли. 19 июня фигуристка защитила дипломную работу. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика».

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, однако о ее завершении так и не объявила.

Ранее Загитова рассказала, что ей заменяет походы к психологу.