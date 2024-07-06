Загитова рассказала, что ей заменяет походы к психологу

Российская фигуристка Алина Загитова заявила, что ежедневные тренировки заменяют ей походы к психологу, передает РИА Новости.

«Когда выхожу на лед, это как будто поход к психологу, забываешь о проблемах и кайфуешь. Как раз психологи говорят, что, когда плохое настроение, надо идти в спортзал», — сказала Загитова.

6 июня Загитова призналась, что хочет попробовать себя в тренерской роли. 19 июня фигуристка защитила дипломную работу. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика».

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, однако о ее завершении так и не объявила.

Ранее Загитова заявила о желании создать семью.