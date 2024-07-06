Ягудин рассказал, может ли Плющенко восстановить тройной аксель

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин заявил, что двукратный победитель Игр Евгений Плющенко может восстановить тройной аксель, передает «Матч ТВ».

«Конечно, это реально. Женя всегда был упорным. Я, к сожалению, потерял связь с многооборотными прыжками. У меня остался несчастный тройной тулуп», — сказал Ягудин.

4 июля Плющенко рассказал, что он готов выйти на соревнования с Ягудиным за 10 млн рублей.

Плющенко объявил о завершении карьеры в марте 2017 года. Он является двукратным олимпийским чемпионом и двукратным серебряным призером. Среди всех одиночников и одиночниц фигурного катания больше наград, чем у Плющенко, нет ни у кого. Он десять раз становился чемпионом России, никто из соотечественников пока не побил этот рекорд.

Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года. Также он четырежды выигрывал чемпионаты мира и трижды — европейские первенства.

Ранее Татьяна Тарасова не смогла выбрать фаворита в дуэли Плющенко и Ягудина.