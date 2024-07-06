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Ягудин рассказал, может ли Плющенко восстановить тройной аксель

Ягудин заявил, что Плющенко может восстановить тройной аксель

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РИА Новости

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин заявил, что двукратный победитель Игр Евгений Плющенко может восстановить тройной аксель, передает «Матч ТВ».

«Конечно, это реально. Женя всегда был упорным. Я, к сожалению, потерял связь с многооборотными прыжками. У меня остался несчастный тройной тулуп», — сказал Ягудин.

4 июля Плющенко рассказал, что он готов выйти на соревнования с Ягудиным за 10 млн рублей.

Плющенко объявил о завершении карьеры в марте 2017 года. Он является двукратным олимпийским чемпионом и двукратным серебряным призером. Среди всех одиночников и одиночниц фигурного катания больше наград, чем у Плющенко, нет ни у кого. Он десять раз становился чемпионом России, никто из соотечественников пока не побил этот рекорд.

Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года. Также он четырежды выигрывал чемпионаты мира и трижды — европейские первенства.

Ранее Татьяна Тарасова не смогла выбрать фаворита в дуэли Плющенко и Ягудина.

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