Роналду обратился к болельщикам после вылета Португалии с Евро

Футболист сборной Португалии Криштиану Роналду обратился в своих соцсетях к болельщикам после вылета национальной команды с Евро-2024.

«Мы хотели большего. Мы заслуживали большего. Для нас. Для каждого из вас. Уверен, что на поле и за его пределами это наследие будет чтиться и развиваться», — написал Роналду.

5 июля Португалия проиграла Франции в матче четвертьфинала чемпионата Европы — 2024. Встреча состоялась на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. Основное время матча завершилось со счетом 0:0, в дополнительное время футболисты также не сумели забить. Исход противостояния был решен в серии послематчевых пенальти, где сильнее оказались французы — 5:3.

Франция вышла в полуфинал Евро, где сразится с Испанией, которая в четвертьфинале выбила страну-хозяйку турнира — Германию.

Чемпионат Европы — 2024 проходит на полях в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая уже завершила выступление на турнире, проиграв в 1/8 финала турнира Швейцарии.

Ранее бывший футболист объяснил главную проблему в игре Португалии.