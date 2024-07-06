Губерниев призвал Загитову держать удар

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о том, что фигуристка Алина Загитова отказалась быть с ним на одной сцене на Дне Московского спорта в «Лужниках», передает Sport24.

«Загитова из-за меня отказалась выйти на сцену? Если это так, то, к сожалению, Алина слабенькая. Ей надо прибавлять. Надо прибавлять и держать удар», — сказал Губерниев.

6 июня Загитова призналась, что хочет попробовать себя в тренерской роли. 19 июня фигуристка защитила дипломную работу. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика».

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, однако о ее завершении так и не объявила.

Ранее Загитова заявила, что помогает людям.