Во Франции раскритиковали Мбаппе

Французский обозреватель Флоран Готро подверг критике игру футболиста сборной Франции Килиана Мбаппе, передает RMC Sport.

«Мбаппе всегда все делает в своих интересах. Находясь на пресс-конференции, он набрасывается на своих партнеров. Мы должны перестать искать ему оправдания. Он сам достаточно находит их для себя», — сказал Готро.

Мбаппе на Евро-2024 отметился одним забитым мячом, реализовав пенальти.

5 июля французские футболисты в рамках четвертьфинала турнира переиграли команду Португалии. Основное время завершилось со счетом 0:0, в дополнительное футболисты также не забили. Исход противостояния был решен в серии послематчевых пенальти, где сильнее оказались французы — 5:3.

В полуфинале Франция сразится с Испанией, которая выбила страну-хозяйку — Германию.

Чемпионат Европы — 2024 проходит на полях в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая уже завершила выступление на турнире, проиграв в 1/8 финала турнира Швейцарии.

Ранее сборную Франции на Евро-2024 назвали болотом.