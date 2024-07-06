Трусова призналась, что до конца не верит в свадьбу с Игнатовым

Российская фигуристка Александра Трусова призналась, что пока не верит в то, что выходит замуж за фигуриста-одиночника Макара Игнатова. Ее слова приводит Sport24.

«Пока до конца не верю. Возможно, осознание придет уже во время свадьбы», — заявила она.

Игнатов сделал предложение Трусовой ночью 17 июня. О романе Трусовой и Игнатова стало известно в январе 2024 года. До этого фигуристка встречалась с чемпионом России и Европы Марком Кондратюком.

Игнатов — серебряный призер чемпионата России (2021), бронзовый призер этапа Гран-при Rostelecom Cup (2019), двукратный победитель Финала Кубка России (2020, 2022). Он стал первым российским фигуристом, который исполнил четыре прыжка в четыре оборота в рамках одной программы.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед. 4 июля появилась информация, согласно которой Трусова примет участие в контрольных прокатах сборной России, однако сама спортсменка эту новость комментировать не стала.

Ранее Трусову обвинили в пиаре и попытке привлечения внимания из-за возобновления карьеры.