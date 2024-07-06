В российском клубе отреагировали на объявление о продаже на Avito

Пресс-служба казанского «Сокола» сделала заявление после того, как объявление о продажи клуба было опубликовано на Avito. Слова представителя команды приводит «Чемпионат.com».

«Раз появилась новость о продаже клуба на Avito, значит, кто-то из владельцев дал это объявление. Я могу это только предполагать. Но каждый для себя сделает выводы из содержания этого объявления. Команда же находится сейчас в небольшом отпуске и планирует собраться 15 июля. Мы ушли пораньше на перерыв между первым и вторым кругами», — сообщили в пресс-службе.

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Стоимость клуба в объявлении составляет 5,3 млн рублей. За эту сумму покупатель приобретает готовую для побед команду вместе с тренерским, административным, медицинским штабами и медиаперсоналом. Объявление опубликовали сами представители клуба.

«Сокол» столкнулся с финансовыми трудностями после ухода главного спонсора. Команда выступает во Второй лиге и, несмотря на проблемы, идет на втором месте в группе 4, набрав 28 баллов. Отставание «Сокола» от лидера — кировского «Динамо» — всего одно очко.

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Ранее в России сменился бродкастер еврокубков.