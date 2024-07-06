Трусова отказалась комментировать новость о своем возвращении на лед

Российская фигуристка Александра Трусова отказалась комментировать информацию, согласно которой она выступит на открытых прокатах сборной России в новом сезоне-2024/25. Ее слова приводятся в Telegram-канале «Фигурка».

«Я эту новость не комментирую. Пока ничего сказать не могу», — заявила она.

Информация о возобновлении карьеры Трусовой появилась 4 июля. Об этом РИА Новости сообщил источник в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед.

Фигуристка пропустила сезон-2023/24, однако о завершении карьеры не объявляла. Она владеет четверными прыжками и тройным акселем.

17 июня она рассказала, что российский фигурист Макар Игнатов, о романе с которым стало известно в начале 2024 года, сделал ей предложение. Пара готовится к свадебной церемонии.

Ранее Трусову обвинили в пиаре и попытке привлечения внимания из-за возобновления карьеры.