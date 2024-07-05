«Выносил мусор»: российский игрок рассказал, как узнал об уходе из «Тампы»

Российский защитник Михаил Сергачев на пресс-конференции, трансляция которой опубликована на YouTube-канале «Юты», признался, что был шокирован тем фактом, что клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» обменял его в клуб из Юты.

«Первая реакция — это, конечно, шок. Я не ожидал, что меня обменяют. Я выносил мусор, когда поступил звонок. Помню, когда меня обменял «Монреаль», мне тоже позвонили и ощущения были те же самые. Я ничего не знал о Юте», — заявил Сергачев.

«Тампа-Бэй» обменяла Сергачева, получающего $8,5 млн в год, чтобы расчистить место в платежной ведомости под подписание контракта с самым звездным нападающим рынка свободных агентов Джейком Генцелом. «Лайтнинг» выменяли права на форварда за сутки до открытия рынка и заключили с ним договор на семь лет с окладом $9 млн.

В сезоне-2023/24 «Тампа» завершила выступление на стадии четвертьфинала Восточной конференции НХЛ, проиграв «Флориде Пантерз», которая по итогу выиграла Кубок Стэнли, обыграв в финале «Эдмонтон Ойлерз».

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