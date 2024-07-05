Тарасова не смогла выбрать фаворита в дуэли Плющенко и Ягудина

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова призналась, что хотела бы увидеть современную дуэль экс-фигуристов Алексея Ягудина и Евгения Плющенко. Ее слова приводит РИА Новости.

«Уверена, любой человек, который хоть немного следит за фигурным катанием, с удовольствием посмотрел бы на такую дуэль. Если договорятся, все будут только рады. У кого больше шансов на победу? Поживем — увидим. Надо сначала договориться, затем тренироваться и набирать форму», — заявила Тарасова.

4 июля Плющенко рассказал, что он готов выйти на соревнования с Ягудиным за 10 млн рублей.

Плющенко объявил о завершении карьеры в марте 2017 года. Он является двукратным олимпийским чемпионом и двукратным серебряным призером. Среди всех одиночников и одиночниц фигурного катания больше наград, чем у Плющенко, нет ни у кого. Он десять раз становился чемпионом России, никто из соотечественников пока не побил этот рекорд.

Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года. Также он четырежды выигрывал чемпионаты мира и трижды — европейские первенства.

Ранее Плющенко раскрыл подробности возвращения Александры Трусовой на лед.