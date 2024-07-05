Испания обыграла Германию и вышла в полуфинал Евро-2024

Сборная Испании обыграла национальную команду Германии и вышла в полуфинал чемпионата Европы — 2024.

Матч состоялся на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте и завершился со счетом 2:1. Испания открыла счет на 51-й минуте поединка, отличился Дани Ольмо с передачи Ламина Ямаля. Германия отыгралась за минуту до конца основного времени, отличился, Флориан Вирц, ему ассистировал Йозуа Киммих. Уже в дополнительное время победный гол оформил Микель Мерино.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

На групповом этапе Испания одержала три победы в трех матчах — над Хорватией (3:0), Италией (1:0) и Албанией (1:0). На стадии 1/8 финала испанские футболисты уверенно обыграли соперников из Грузии — 4:1.

Германия на групповом этапе одержала победы над Шотландией (5:1) и Венгрией (2:0), а также сыграла вничью со Швейцарией (1:1). В первом матче плей-офф страна-хозяйка турнира одолела Данию — 2:0.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая завершила выступление на стадии 1/8 финала, потерпев поражение от Швейцарии.

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