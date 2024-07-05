Дзюба отказал зарубежным клубам ради игры в России

Бывший нападающий сборной России Артем Дзюба за последние десять дней получал предложения от клубов из Китая, Турции и Саудовской Аравии. Об этом сообщает Sport24.

Однако футболист и его агент приняли решение отказаться от этих предложений, поскольку хотят найти клуб для игры в России.

Дзюба после завершения минувшего сезона покинул московский «Локомотив». В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге занял четвертое место, набрав 53 очка.

Дзюба перешел в московский клуб в феврале 2023 года. До перехода в московскую команду нападающий несколько месяцев находился без команды после расторжения контракта с турецкой «Аданой Демирспор». Нападающий является воспитанником московского «Спартака» и выступал за него с перерывами до 2015 года.

За национальную российскую команду Дзюба играл с 2011 по 2021 год. Футболист перестал получать вызовы, когда на пост главного тренера пришел Валерий Карпин.

Ранее в «Динамо» заявили, что не делали бы ставку на Дзюбу.