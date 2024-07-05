Тарасова возмутилась из-за слов Кремлева про спортсменов-предателей

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила главе Международной ассоциации бокса (IBA) Умару Кремлеву, который заявил, что спортсмены, которые поедут на летние Олимпийские игры — 2024 без флага и гимна, предатели. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Умару Кремлеву не надо работать на этой должности. Надо поберечься после таких слов. Что за хамство такое по отношению к нашим спортсменам? Что они такого плохого сделали? Он не умный человек просто. Есть такая поговорка: «Не судите, да не судимы будете», — заявила Тарасова.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

В качестве альтернативы Россия создала формат Игр дружбы. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.

Ранее появилась информация, что отказавшимся от участия в Олимпиаде крымским спортсменам выплатят по 1 млн рублей.