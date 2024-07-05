Касаткина вылетела с Уимблдона

Российская теннисистка Дарья Касаткина завершила выступление на Уимблдоне, в третьем круге турнира проиграв представительнице Испании Пауле Бадосе.

Встреча, которая длилась 2 часа 57 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:7 (6:8), 6:4, 4:6.

На счету Касаткиной три эйса, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из 12. Бадоса выполнила восемь эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 18.

В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде 2024 в нейтральном статусе. Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

6 марта Международная федерация тенниса сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет. Однако Касаткина, получившая допуск, от поездки на Игры отказалась.

Ранее Касаткина объяснила, почему отказалась от поездки на Олимпиаду.