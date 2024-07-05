Испания и Германия назвали составы на четвертьфинал чемпионата Европы

Сборные Испании и Германии объявили стартовые составы на четвертьфинальный матч чемпионата Европы — 2024.

Испания: Симон, Карвахаль, Ле Норман, Ляпорт, Кукурелья, Родриго, Руис, Ямаль, Педри, Нико Уильямс, Мората.

Германия: Нойер, Киммих, Рюдигер, Та, Раум, Джан, Кроос, Сане, Гюндоган, Мусиала, Хаверц.

Матч состоится на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

На групповом этапе Испания одержала три победы в трех матчах — над Хорватией (3:0), Италией (1:0) и Албанией (1:0). На стадии 1/8 финала испанские футболисты уверенно обыграли соперников из Грузии — 4:1.

Германия на групповом этапе одержала победы над Шотландией (5:1) и Венгрией (2:0), а также сыграла вничью со Швейцарией (1:1). В первом матче плей-офф страна-хозяйка турнира одолела Данию — 2:0.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая завершила выступление на стадии 1/8 финала, потерпев поражение от Швейцарии.

Ранее экс-тренер «Спартака» объяснил, что решит исход матча Испания — Германия на чемпионате Европы.