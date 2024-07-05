Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывший футболист ЦСКА поделился эмоциями от возвращения в Россию

Футболист Натхо: матч с ЦСКА будет для меня особенным

close
100%
РИА Новости

Полузащитник сербского «Партизана» Бибрас Натхо, много лет выступавший в Российской премьер-лиге, высказался о своих эмоциях после возвращения в Россию. В составе своей команды израильский футболист приехал на предсезонный Братский кубок-2024.

«Снова быть в России — это нечто особенное для меня. Много приятных воспоминаний связано у меня с этой страной. Я провел здесь несколько хороших лет как в плане футбола, так и в плане жизни в целом», — приводит слова Натхо Legalbet.

Израильтянин отметил, что ему нравится и быть в России, и играть тут футбол, а также заявил, что предвкушает матч против ЦСКА, за который выступал ранее. Полузащитник назвал эту встречу особенной для себя.

Натхо играл за ЦСКА с 2014 по 2018 год, перейдя в команду из казанского «Рубина». В составе красно-синих он один раз выиграл чемпионат Российской премьер-лиги и трижды завоевал серебряные медали.

В первом туре Братского кубка «Партизан» выиграл у «Динамо» — 2:2, (4-2 – по пенальти). Во втором туре белградцы 7 июля сыграют с ЦСКА, в то время как «Динамо» сразится с еще одним клубом из столицы Сербии – ОФК.

Ранее сообщалось, что «Спартак» пополнил футболист из Барселоны.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами