Бывший футболист ЦСКА поделился эмоциями от возвращения в Россию

Полузащитник сербского «Партизана» Бибрас Натхо, много лет выступавший в Российской премьер-лиге, высказался о своих эмоциях после возвращения в Россию. В составе своей команды израильский футболист приехал на предсезонный Братский кубок-2024.

«Снова быть в России — это нечто особенное для меня. Много приятных воспоминаний связано у меня с этой страной. Я провел здесь несколько хороших лет как в плане футбола, так и в плане жизни в целом», — приводит слова Натхо Legalbet.

Израильтянин отметил, что ему нравится и быть в России, и играть тут футбол, а также заявил, что предвкушает матч против ЦСКА, за который выступал ранее. Полузащитник назвал эту встречу особенной для себя.

Натхо играл за ЦСКА с 2014 по 2018 год, перейдя в команду из казанского «Рубина». В составе красно-синих он один раз выиграл чемпионат Российской премьер-лиги и трижды завоевал серебряные медали.

В первом туре Братского кубка «Партизан» выиграл у «Динамо» — 2:2, (4-2 – по пенальти). Во втором туре белградцы 7 июля сыграют с ЦСКА, в то время как «Динамо» сразится с еще одним клубом из столицы Сербии – ОФК.

Ранее сообщалось, что «Спартак» пополнил футболист из Барселоны.