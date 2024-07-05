Плющенко раскрыл подробности возвращения Трусовой на лед

Двукратный олимпийский чемпион, тренер по фигурному катанию Евгения Плющенко раскрыл подробности возвращения фигуристки Александры Трусовой на соревновательный лед. Его слова приводит РИА Новости.

«Она накатывает короткую и произвольную программы. У Трусовой есть цели, есть желание доказать, что она еще не сказала последнее слово в фигурном катании. Решение в любом случае за ней. Саша может вернуться и выступать на хорошем уровне. Девчонка с потрясающим характером, который никуда не делся», — заявил Плющенко.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед.

Фигуристка пропустила сезон-2023/24, однако о завершении карьеры спортсменка не объявляла. Она владеет четверными прыжками и тройным акселем.

17 июня она рассказала, что российский фигурист Макар Игнатов, о романе с которым стало известно в начале 2024 года, сделал ей предложение. Пара готовится к свадебной церемонии.

Ранее Яна Рудковская рассказала о тренировках Трусовой в академии Плющенко.