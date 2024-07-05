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УЕФА оштрафовал и дисквалифицировал Беллингема за жест у паха

УЕФА оштрафовал и условно дисквалифицировал Беллингема за жест у паха

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Carl Recine/Reuters

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал и условно дисквалифицировал на одну игру полузащитника мадридского «Реала» и сборной Англии Джужа Беллингема за жест у паха по ходу матча 1/8 финала Евро-2024 против Словакии. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Футболист должен будет выплатить €30 тыс. Благодаря условному отстранению Беллингем будет доступен для выхода на поле в предстоящей игре стадии четвертьфинала континентального первенства. При этом игроку назначен испытательный срок — один год.

Встреча завершилась со счетом 2:1. Мяч в составе сборной Словакии забил Иван Шранц. Он отличился на 25-й минуте. За минуту до конца второго тайма Джуд Беллингем перевел игру в овертайм. На первой минуте овертайма Гарри Кейн установил окончательный счет матча.

В 1/4 финала Англия сыграет со Швейцарией. Встреча состоится 6 июля. Команды выйдут на поле в 19.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Габигол может пополнить одну из команд РПЛ.

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