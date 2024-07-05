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Теннисистка Касаткина объяснила, почему отказалась от поездки на Олимпиаду

Теннисистка Касаткина заявила, что считает неправильным участие на Олимпиаде

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Cal Sport Media/Reuters

Российская теннисистка Дарья Касаткина в интервью Tennis Channel заявила, что в настоящий момент не видит смысла участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Спортсменка заявила, что для участия в столь масштабном событии необходимо искренне этого желать.

«Олимпиада — это что-то такое, куда ты должен ехать со всем сердцем. Ты должен чувствовать, что хочешь туда поехать и показать свой максимум. Я себя так не чувствую, поэтому не вижу смысла участвовать», — сказала Касаткина.

В третьем круге Уимблдона-2024 Касаткина сразится с испанкой Паулой Бадосой. Спортсменки выйдут на корт в 13:05 по московскому времени 5 июля.

6 марта Международная федерация тенниса сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на ОИ во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет. Касаткина получила допуск, однако отказалась ехать на Олимпиаду.

Ранее сообщалось, что отказавшимся от участия в Олимпиаде крымским спортсменам выплатят по 1 млн рублей.

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