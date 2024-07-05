Отказавшимся от участия в Олимпиаде крымским спортсменам выплатят по 1 млн рублей

Министр спорта Крыма Ольга Торубарова заявила, что регион выплатит денежное довольствие добровольно отказавшимся от участия в летних Олимпийских играх 2024 года спортсменам. Ее слова приводит ТАСС.

«Спортсмены получат выплату в таком же размере, как в случае победы на Играх БРИКС — по миллиону рублей. Всего такую выплату получат пять спортсменов», — заявила министр.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

В качестве альтернативы Россия создала формат Игр дружбы. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.

Ранее сообщалось, что попавший под санкции гимнаст Никита Нагорный больше не сможет выкладывать ролики на YouTube.