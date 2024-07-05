Плющенко назвал сумму максимального личного гонорара за шоу

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что на пике карьеры получал за единичное выступление на ледовом шоу по $150 тыс. Его слова приводит РИА Новости.

«Я в этом бизнесе очень давно, прошел путь с низов до вершины. Начинал кататься за гонорар в $1 тыс. и дошел до $150 тыс. Я был одним из самых дорогих спортсменов. Считаю, что имел на это право», — заявил Плющенко.

Евгений Плющенко объявил о завершении карьеры в марте 2017 года. Он является двукратным олимпийским чемпионом и двукратным серебряным призером. Среди всех одиночников и одиночниц фигурного катания больше наград, чем у Плющенко, нет ни у кого. Он десять раз становился чемпионом России, никто из соотечественников пока не побил этот рекорд.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее Яна Рудковская рассказала о тренировках Александра Трусовой в академии Евгения Плющенко.