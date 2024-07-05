Самый молодой ассистент в истории Евро назвал клуб, за который никогда не сыграет

Полузащитник каталонской «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль в интервью Marca пообещал, что никогда не выйдет на поле в футболке мадридского «Реала».

По его словам, он никогда не будет выступать за «сливочных» в профессиональной карьере.

16-летний Ямаль нв чемпионате Евро 2024 года в Германии стал самым молодым ассистентом в истории Евро. На групповом этапе Испания одержала три победы в трех матчах — над Хорватией (3:0), Италией (1:0) и Албанией (1:0). На стадии 1/8 финала испанские футболисты уверенно обыграли соперников из Грузии — 4:1.

Сборные Испании и Германии встретятся между собой на стадии четвертьфинала чемпионата Европы. Игра состоится 5 июля, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Германия на групповом этапе одержала победы над Шотландией (5:1) и Венгрией (2:0), а также сыграла вничью со Швейцарией (1:1). В первом матче плей-офф страна-хозяйка турнира одолела Данию — 2:0.

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