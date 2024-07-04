Американская ринг-герл опубликовала фото в платье с декольте

Американская ринг-герл Арианни Селесте поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) новым фото.

На снимке девушка предстала перед подписчиками в черном платье с декольте.

Селесте родилась в Лас-Вегасе (США) и имеет мексиканско-филиппинское происхождение. При рождении ее звали Пенелопа Лопес, но позднее она взяла себе псевдоним Селесте. Девушка имеет образование по специальности «фитнес и спортивное питание».

Селесте начала карьеру в качестве ринг-герл Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в 2006 году. С 2013 года модель является соведущей программы «Крутой тюнинг». Свободно владеющая испанским языком, Арианни быстро стала одним из самых востребованных талантов в модельном мире. В ее портфолио есть съемки в журналах Maxim, FHM, Sports Illustrated, Fighter's Only Magazine, Playboy. Селесте шесть раз получала приз World MMA Awards в категории ринг-герл года. Четыре раза она попадала в список Hot-100 по версии журнала Maxim.

Селесте 38 лет. Девушка часто публикует в своих социальных сетях откровенные фотографии.

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