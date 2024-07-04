В Госдуме заявили о готовности помочь Джоковичу в изучении русского языка

Депутат Госдумы России Дмитрий Свищев заявил, что Новаку Джоковичу будет несложно выучить русский язык, передает «Спорт-Экспресс».

«Выучить русский для него будет не так сложно. Наши языки очень похожи и вокруг него много друзей россиян. Если у него будут какие-то сложности, любой из нас протянет руку помощи», — сказал Свищев.

4 июня Джокович снялся с Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») из-за полученной травмы колена. В четвертьфинале серб должен был сыграть с представителем Норвегии Каспером Руудом. Соответственно, Рууд автоматически вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции.

Джокович — действующий чемпион «Ролан Гаррос», он в текущем сезоне пытался защитить свой титул. Из-за того, что он был вынужден сняться, Джокович потерял статус первой ракетки мира и уступил лидерство в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов итальянскому спортсмену Яннику Синнеру.

Ранее Дмитрий Губерниев посоветовал Джоковичу начать учить русский язык с ненормативной лексики.