Рудковская рассказала о тренировках Трусовой в академии Плющенко

Продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко рассказала о тренировках фигуристки Александры Трусовой, передает ТАСС.

«Я вижу Сашу на тренировках за городом в нашей академии с командой каждый день. Она не пропускает тренировки. Какие у Саши намерения, знает только она и команда», — сказала Рудковская.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед.

Фигуристка пропустила сезон-2023/24, однако о завершении карьеры спортсменка не объявляла. Она владеет четверными прыжками и тройным акселем.

17 июня она рассказала, что российский фигурист Макар Игнатов, о романе с которым стало известно в начале 2024 года, сделал ей предложение. Пара готовится к свадебной церемонии.

Ранее сообщалось о том, что Трусова планирует выступить на контрольных прокатах сборной России.