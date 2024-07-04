Тренер «Динамо» Личка: я бы не делал ставку на Дзюбу в своей команде

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос о возможном трансфере Артема Дзюбы, отметив, что большую часть времени тот сидел бы на скамейке, передает «Советский спорт».

«Дзюба чаще оказывался бы на скамейке, потому что я буду делать ставку на Тюкавина», — сказал Личка.

Дзюба по итогам минувшего сезона покинул московский «Локомотив». В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) занял четвертое место, набрав 53 очка.

Дзюба перешел в московский клуб в феврале 2023 года. До перехода в московскую команду нападающий несколько месяцев находился без команды после расторжения контракта с турецкой «Аданой Демирспор». Нападающий является воспитанником московского «Спартака» и выступал за него с перерывами до 2015 года.

Ранее Дзюбу призвали закончить карьеру.