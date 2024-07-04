Россия выплатила WADA часть взноса за 2023 год

Россия перевела Всемирному антидопинговому агентству (WADA) часть взноса за 2023 год. Об этом сообщил «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу организации.

«WADA успешно получило небольшую часть взноса за 2023 год от правительства России. Мы ожидаем, что оставшаяся сумма будет получена в установленное время», — заявили в WADA.

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил Россию до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе. В организации сообщили, что российские атлеты будут должны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Летние Олимпийские игры пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее в WADA заявили, что поддерживают контакты с Россией для получения взноса.