Вратарь «Динамо» отреагировал на уход Шунина из команды

Новичок московского «Динамо» Андрей Лунев считает, что болельщики грустят из-за того, что голкипер Антон Шунин покинул команду, передает «РБ Спорт».

«Шунин провел в этом клубе всю свою футбольную карьеру. Болельщикам грустно от того, что Шунин ушел. Это футбол, все нормально», — сказал Лунев.

Контракт Шунина с «Динамо» истек 30 июня 2024 года. Он дебютировал за бело-голубых в 2007 году и провел в составе команды 366 матчей, сохранив свои ворота в неприкосновенности в 125 из них, что является вторым результатом в истории клуба.

Вместе с бело-голубыми 37-летний голкипер трижды становился бронзовым призером чемпионата России, дважды выходил в финал национального кубка, а в 2017 году стал победителем первенства в Футбольной национальной лиге (ныне — Первой лиге).

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее Шунин заявил, что мечтал еще поиграть за клуб.