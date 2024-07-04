Мостовой: куда пальцем ткнем — с тем сборная России играет

Российский экс-футболист Александр Мостовой заявил, что с нетерпением ждет товарищеского матча с Замбией, передает «Чемпионат».

«Я говорил в шутку: чувство, что мы крутим глобус, куда пальцем ткнем — с тем играем. Но у Замбии нормальный уровень. Многие играют во втором французском дивизионе. С нетерпением ждем матч», — сказал Мостовой.

Сборная России не смогла принять участие в чемпионате Европы, поскольку с 2022 года национальная команда и российские клубы получили отстранение от турниров, которые проводятся под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА).

Чемпионат Европы стал вторым крупным турниром, который пропускает сборная России под руководством Валерия Карпина. В 2022 году национальная команда не смогла провести стыковой матч за право сыграть на чемпионате мира — 2022 и, соответственно, пропустила мундиаль. Чемпионат Европы сборная России пропускает впервые с 2000 года.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу проведет товарищеский матч с Замбией.