Экс-игрок ЦСКА заявил, что сборной России не хватает на Евро

Израильский футболист Бибрас Натхо, который выступал в московском ЦСКА, заявил, что сборной России не хватает на чемпионате Европы — 2024, а также поделился размышлениями на тему, каких успехов могла бы достигнуть команда на этом турнире. Его слова приводит Sport24.

«Сложно сказать, какого бы результата добилась Россия на этом Евро. У вашей команды всегда был хороший состав и вы доходили до полуфинала турнира. На этом Евро сборная России могла бы выполнить минимальную задачу — выйти в плей-офф», — заявил Натхо.

Сборная России не смогла принять участие в чемпионате Европы, поскольку с 2022 года национальная команда и российские клубы получили отстранение от турниров, которые проводятся под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций и Международной федерации футбола.

Чемпионат Европы стал вторым крупным турниром, который пропускает сборная России под руководством Валерия Карпина. В 2022 году национальная команда не смогла провести стыковой матч за право сыграть на чемпионате мира — 2022 и, соответственно, пропустила мундиаль. Чемпионат Европы сборная России пропускает впервые с 2000 года.

Чемпионат Европы — 2024 проходит на полях в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.

Ранее отсутствие России на Евро назвали наказанием для мирового футбола.