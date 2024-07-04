Бобровского назвали самым впечатляющим россиянином в Кубке Стэнли

Олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 в составе сборной России, защитник и капитан московского хоккейного клуба ЦСКА Никита Нестеров в интервью «Газетой.Ru» заявил, что был впечатлен игрой российского вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в финале Кубка Стэнли минувшего сезона.

«Кого из россиян я мог бы выделить в последнем розыгрыше плей-офф НХЛ? Сергея Бобровского. Ни за какие клубы НХЛ я сейчас не болею: просто слежу за теми командами, где хорошо проявляют себя русские ребята. Хотелось бы, чтобы они выигрывали Кубок Стэнли», — сказал Нестеров.

Бобровский принял участие в 24 матчах плей-офф, в которых продемонстрировал показатель в 90,6% отраженных бросков в среднем за игру.

Три российских хоккеиста — вратарь Бобровский, защитник Дмитрий Куликов и нападающий Владимир Тарасенко — одержали победу в Кубке Стэнли сезона-2023/24 в составе «Флориды Пантерз».

Финальная серия плей-офф НХЛ между «Флоридой» и «Эдмонтон Ойлерз» продлилась максимально возможное количество матчей — семь.

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