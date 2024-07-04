Российская фигуристка Александра Трусова планирует выступить на контрольных прокатах сборной России в новом сезоне-2024/25. Об этом сообщил РИА Новости источник в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Окончательное решение относительно выступлений 20-летней фигуристки на контрольных прокатах и соревнованиях будет принято позднее по результатам летней подготовки, а также в соответствии с позицией ФФККР.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед.

Фигуристка пропустила сезон-2023/24, однако о завершении карьеры спортсменка не объявляла. Она владеет четверными прыжками и тройным акселем.

17 июня она рассказала, что российский фигурист Макар Игнатов, о романе с которым стало известно в начале 2024 года, сделал ей предложение. Пара готовится к свадебной церемонии.

Ранее Игнатов рассказал о ходе подготовки к свадьбе с Трусовой.