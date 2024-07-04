Аршавин объяснил успех Грузии на чемпионате Европы — 2024

Бывший футболист сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что национальная команда Грузии смогла добиться успеха на чемпионате Европы — 2024 благодаря четверым футболистам. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Это вратарь (Мамардашвили), Хвича, Микаутадзе и Кочорашвили. Дисциплина Саньоля — он заставил грузин, а у нас общепринятое мнение, что они такие разгильдяи, играют только в атаке. Вот эти факторы позволили Грузии победить Португалию», — заявил Аршавин.

Грузия вышла в плей-офф и в матче 1/8 финала турнира проиграла национальной команде Испании. Встреча завершилась со счетом 4:1. На 18-й минуте испанец Робен Ле Норман забил мяч в собственные ворота. Родри восстановил равновесие в матче на 39-й минуте. Во втором тайме за Испанию отличились Фабиан Руис, Нико Уильямс и Дани Ольмо.

В матче четвертьфинала Испания сыграет с Германией. Встреча состоится 5 июля. Команды выйдут на поле в 19:00 по московскому времени.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая уже покинула Евро-2024, уступив в матче 1/8 финала сборной Швейцарии.

Ранее стало известно, почему Грузия вылетела с Евро-2024 от Испании.