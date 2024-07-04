МОК выступил с заявлением о возможной отмене Олимпиады

Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с заявлением, опровергнув информацию, согласно которой летние Олимпийские игры — 2024 могут быть отменены.

«Это, очевидно, часть продолжающейся кампании дезинформации против Франции, МОК, ее президента и Олимпийских игр. Эта информация не основана на каких-либо фактических данных. Президент МОК и все олимпийское движение с нетерпением ждут великолепных Олимпийских игр 2024 года в Париже, начиная с церемонии открытия 26 июля», — указано в официальном заявлении.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

В качестве альтернативы Россия создала формат Игр дружбы. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.

Ранее Ирина Роднина выразила сомнение в безопасности российских атлетов на Олимпиаде в Париже.