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Чемпион мира по греко-римской борьбе из Грузии умер в возрасте 27 лет

Чемпион мира по греко-римской борьбе из Грузии Цурцумия умер в 27 лет

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Naoki Morita/AFLO/Global Look Press

Чемпион мира по греко-римской борьбе из Грузии Нугзар Цурцумия умер в 27 лет. Об этом сообщает портал «Грузия.Online».

По версии следствия, мужчина ушел из жизни добровольно. Тело спортсмена было обнаружено в его собственном доме в городе Хоби.

Мужчина стал чемпионом мира в весовой категории до 55 кг в 2019 году на соревнованиях в Астане, также он завоевал бронзовую и серебряную медали на мировых чемпионатах и является серебряным и трижды — бронзовым призером чемпионата Европы. Для Грузии золото в 2019 году стало первым на чемпионате мира по греко-римской борьбе за 12 лет.

По данным Sputnik Грузия, Цурцумия тяжело переживал смерть родного брата и на соревнованиях в Астане заявил, что вспоминает о нем перед каждым своим поединком. Свой пояс чемпиона мира он отнес на его могилу.

Ранее умер 30-летний чемпион мира в командной акробатике Павел Кротов.

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