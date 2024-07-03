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Губерниев назвал имя фаворита Евро-2024

Губерниев заявил, что Англия созрела для победы на Евро-2024

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Пресс-служба ТНТ

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что сборная Англии может стать победителем чемпионата Европы 2024 года в Германии.

По его мнению, команда под руководством Гарета Саутгейта созрела для того, чтобы одержать победу на крупном турнире.

«Футбол прагматичен, запас у команды большой. В футболе так часто бывает, что невзрачные вначале команды раскрываются в конце. Они идут вверх по турнирной лестнице, понимая всю степень ответственности», — заявил Губерниев.

Встреча 1/8 финала между Англией и Словакией завершилась со счетом 2:1. Мяч в составе сборной Словакии забил Иван Шранц. Он отличился на 25-й минуте. За минуту до конца второго тайма Джуд Беллингем перевел игру в овертайм. На первой минуте овертайма Гарри Кейн установил окончательный счет матча.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В 1/4 финала Англия сыграет со Швейцарией. Встреча состоится 6 июля. Команды выйдут на поле в 19.00 по московскому времени.

Ранее стало известно, куда может уйти Алексей Миранчук из «Аталанты».

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