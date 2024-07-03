Стало известно, куда может уйти Миранчук из «Аталанты»

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук в летнее трансферное окно может перейти в «Фиорентину». Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, Миранчук не входит в планы главного тренера бергамасков Джанпьеро Гасперини, который готов отпустить футболиста в межсезонье. Россиянин привлекает стилем игры наставника «Фиорентины» Раффаэле Палладино, высоко отзывающегося о его способностях и таланте.

В минувшем сезоне «Аталанта» впервые в своей истории выиграла еврокубковый турнир. Миранчук не вышел на поле в финальном матче Лиги Европы. Встреча против немецкого «Байера», которая прошла в ирландском Дублине 22 мая, завершилась победой бергамасков со счетом 3:0. В составе победителей хет-триком отметился Адемола Лукман.

Всего в Лиге Европы российский футболист отыграл десять матчей, в которых записал на свой счет четыре голевые передачи. В общей сложности в прошедшем сезоне Миранчук, который перебрался в «Аталанту» в 2020 году, провел 40 поединков во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал 12 результативных передач.

Трансферная стоимость Миранчука по данным Transfermarkt составляет €10 млн.

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