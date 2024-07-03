Форвард «Спартака» может отправиться на Ближний Восток

Нападающий московского «Спартака» Кейта Бальде в межсезонье может покинуть клуб. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, форвардом интересуются команды из Катара и ОАЭ. 29-летний нападающий сборной Сенегала не входит в планы тренерского штаба во главе с Деяном Станковичем, поэтому «Спартак» готов расстаться с ним.

Бальде перешел в «Спартак» летом 2022 года на правах свободного агента. Его последним клубом был итальянский «Кальяри». Также сенегальский форвард известен по выступлениям за «Сампдорию», «Монако» и «Лацио».

В сентябре 2023 года «Спартак» отдал Бальде в аренду «Эспаньолу».

В начале 2023 года появилась информация, что Бальде имел сексуальную связь с бывшей женой полузащитника «Галатасарая» Мауро Икарди Вандой Нарой. Сообщалось, что Нара прилетала в Дубай, где «Спартак» проводил тренировочные сборы, и останавливалась в одном отеле с Бальде.

Ранее сообщалось, что немецкий посол вызван в МИД Турции из-за скандала с националистическим празднованием гола.