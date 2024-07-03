Игнатьев: на Евро Роналду и Мбаппе — тени самих себя

Лидеры сборных Португалии и Франции Криштиану Роналду и Килиан Мбаппе далеки от своих оптимальных кондиций и не показывают на чемпионате Европы по футболу игры, которой от них ждут зрители. Об этом в комментарии «Газете.Ru» заявил бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев.

«Здесь не вижу команды, которая казалась бы предпочтительнее. Если бы игра проходила до чемпионата Европы, то, конечно, я бы отдал первенство французам. Но здесь они пока не вышли на свой уровень. И ждать этого уровня не приходится. Либо какая-то из команд допустит роковые ошибки, либо они найдут какие-то ресурсы, чтобы напомнить нам о своих потенциальных возможностях, о наличии больших мастеров — Роналду и Мбаппе. Но пока они — тени того, чего мы от них ожидаем.

Когда-то бывает, что «прорывает». Или срабатывает умение тренеров вдохнуть в игроков новые силы, или возникает эмоциональный подъем и выход на новые рубежи. Это тоже может вдохновить футболистов и заставить их создавать произведения на поле, которая останется на долгие годы», — сказал Игнатьев.

Сборные Франции и Португалии встретятся в четвертьфинале Евро-2024. Игра состоится в пятницу, 5 июля, и начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее Игнатьев назвал Матч Испании и Германии встречей потенциальных чемпионов Евро-2024.