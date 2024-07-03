РПЛ может стать закрытой лигой по аналогии с НХЛ и НБА

Российский футбольный союз (РФС) обсудил с клубами Российской премьер-лиги (РПЛ) вариант создания закрытой лиги по аналогии с североамериканскими спортивными турнирами. Об этом сообщил «РБК Спорт».

По информации источника, в течение нескольких лет может быть создан турнир, в котором будут принимать участие 16 команд, каждой из которых будет гарантировано место на будущий сезон вне зависимости от спортивных результатов. По мнению идейных вдохновителей, подобный турнир сможет стимулировать повышение уровня участников.

Чемпионом страны в сезоне-2023/24 стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Краснодар» одолел «Динамо» со счетом 1:0 и стал вторым, бело-голубым достались бронзовые медали чемпионата.

Сезон-2024/25 стартует матчем за Суперкубок России, в котором сойдутся «Зенит» и «Краснодар». Игра пройдет в Волгограде на «Волгоград Арене» 13 июля и начнется в 20:30 по московскому времени. Первый матч РПЛ сезона-2204/25 будет сыгран 20 июля на «РЖД Арене» в Черкизове, где «Локомотив» примет тольяттинский «Акрон».

Ранее в Германии резко осудили празднование игрока сборной Турции.