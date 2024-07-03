Джоковича назвали антигероем теннисного мира

Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос в беседе с журналистом Пирсом Морганом, говоря о сербском спортсмене, бывшей первой ракетке мира Новаке Джоковиче, назвал его антигероем мира тенниса.

«Болезненная одержимость» Новака Джоковича желанием всем нравиться изменилась – и теперь он «принимает роль злодея». В теннисном мире он своего рода антигерой», — заявил Кирьос.

Джокович начнет свое выступление на Уимблдоне со второго раунда. Он сразится против Джейкоба Фернли.

4 июня Джокович снялся с Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») из-за полученной травмы колена. В четвертьфинале серб должен был сыграть с представителем Норвегии Каспером Руудом. Соответственно, Рууд автоматически вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции.

Джокович — действующий чемпион «Ролан Гаррос», он в текущем сезоне пытался защитить свой титул. Из-за того, что он был вынужден сняться, Джокович потерял статус первой ракетки мира и уступил лидерство в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов итальянскому спортсмену Яннику Синнеру.

Ранее Джокович рассказал, почему он решил не сниматься с Уимблдона.