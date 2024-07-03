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КХЛ призвали поднять свой статус

Двукратный чемпион ОИ Кожевников призвал КХЛ поднять свой статус

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Алексей Куденко/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников в интервью Legalbet призвал Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) озаботиться своим статусом.

По его мнению, это можно сделать, если сделать традицией вывоз Кубка Гагарина иностранными хоккеистами, сумевшими завоевать трофей по итогам сезона.

«У нас играют иностранцы, да, но не везут Кубок к себе. Это же всё шоу, реклама. Надо поднимать статус лиги. И политические вещи играют свою роль», — заявил Кожевников.

Новый розыгрыш регулярного чемпионата КХЛ стартует 3 сентября противостоянием за Кубок Открытия. Трофей разыграют финалисты минувшего сезона — магнитогорский «Металлург» и ярославский «Локомотив». «Магнитка», напомним, обыграла ярославцев в апрельской финальной серии со счетом 4-0 и завоевали Кубок Гагарина в третий раз.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси не вошел в состав сборной Аргентины на Олимпиаду в Париже.

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