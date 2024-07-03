Месси не сыграет на Олимпийских играх

Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси не вошел в состав команды, которая выступит на Олимпийских играх — 2024 в Париже.

Мужской олимпийский турнир по футболу пройдет с 24 июля по 9 августа.

Месси в составе сборной Аргентины выступает на Кубке Америки. Команда вышла в плей-офф турнира, но нападающий пропустил заключительный матч группового этапа против команды Перу (2:0) из-за полученного ранее повреждения.

Месси перебрался в «Интер Майами», который выступает в МЛС, летом 2023 года. 20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. В текущем сезоне Месси провел в МЛС 15 матчей, забив 14 мячей.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. В решающем матче Аргентина обыграла Францию. Это первый подобный трофей в карьере звездного футболиста. На его счету более 100 забитых мячей в составе национальной команды.

В каталонской «Барселоне», воспитанником которой является Месси, аргентинец выступал с 2003 по 2021 год. С 2000 года он играл за молодежную команду сине-гранатовых.

Ранее Месси признался, что не смотрит на свою статистику.