Зависимость от Роналду назвали проблемой сборной Португалии

Футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал победу сборной Португалии над Словенией в матче 1/8 финала Евро-2024, заявив, что зависимость от Роналду является проблемой португальской команды, передает «Спорт-Экспресс».

«Наша сборная опять сыграла довольно слабо. Я уже вам не раз говорил о нашей проблеме. Зависимость от Криштиану Роналду. И этот вопрос, как вы видите, никак не решается», — сказал Барбоза.

1 июля сборная Португалии одолела команду Словении в рамках 1/8 финала турнира. Основное время завершилось со счетом 0:0, в дополнительное время Роналду не сумел реализовать пенальти. Серия послематчевых пенальти завершилась со счетом 3:0, свою попытку Роналду реализовал.

В матче 1/4 финала Португалия сыграет с Францией. Матч состоится 5 июля. Команды выйдут на поле в 22:00 по московскому времени. Франция и Португалия играли в финале Евро-2016. Тогда победу одержала Португалия.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая уже покинула Евро-2024, уступив в матче 1/8 финала сборной Швейцарии.

Ранее тренер сборной Португалии поддержал Роналду.