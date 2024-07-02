Нидерланды обыграли Румынию и вышли в 1/4 финала Евро-2024

В матче 1/8 финала Евро-2024 сборная Нидерландов обыграла Румынию.

Встреча завершилась со счетом 3:0.

Коди Гакпо на 20 минуте открыл счет в матче. За семь минут до финального свистка Дониэлл Мален удвоил преимущество Нидерландов, а окончательный счет установил Дониэлл Мален.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В четвертьфинале Нидерланды сыграют с победителем пары Австрия — Турция. Австрийцы и турки сыграют 2 июля. Команды выйдут на поле в 22.00 по московскому времени.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая уже покинула Евро-2024, уступив в матче 1/8 финала сборной Швейцарии.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее Александр Мостовой назвал фаворита в матче Евро Австрия — Турция.