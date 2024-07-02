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Предсказан неожиданный финалист Евро-2024

Экс-игрок Деменко: сборная Швейцарии может дойти до финала ЧЕ-2024

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Annegret Hilse/Reuters

Сборной Швейцарии по силам добраться до финального матча чемпионата Европы по футболу — 2024. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший футболист «Спартака», «Краснодара» и «Зенита» Максим Деменко.

«Мне сейчас очень понравилась команда Швейцарии. Она очень себя хорошо проявляла, в том числе в матче с Германией. Думаю, что команды, которые изначально фаворитами не являлись, имеют шансы пройти дальше. Швейцарцы могут дойти и до полуфинала, и до финала. Как и другие команды. С другой стороны, на чемпионатах Европы всегда случаются сенсации. Давайте вспомним победы на турнире сборных Греции и Португалии — как тяжело они выходили из группы, а в итоге выигрывали.

Мне этот чемпионат нравится своей непредсказуемостью. Нет команды, чью победу мы бы уверенно могли бы предсказать. Допустим, выйдет Испания на Францию, или Германия на Португалию — и мы могли бы назвать фаворита, но все равно будет «но», потому что это футбол. Любая команда может преподнести сюрпризы», — считает Деменко.

Швейцария вышла в плей-офф Евро-2024, заняв второе место в группе А с 5-ю очками. Соперником команды Мурата Якина в 1/8 финала стали действовавшие на тот момент чемпионы Европы итальянцы, которые и считались фаворитами этого противостояния. Однако сборная Швейцарии одержала сенсационную победу со счетом 2:0. В четвертьфинале швейцарская команда сыграет со сборной Англии.

Ранее экс-игрок Масалитин назвал Евро-2024 разочарованием.

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