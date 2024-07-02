Евро-2024 назвали разочарованием

Чемпионат Европы по футболу — 2024, проходящий в Германии, является разочарованием, поскольку именитые футболисты не проявляют себя на турнире, а матчи запоминаются автоголами и спорными судейскими решениями. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший игрок московского ЦСКА Валерий Масалитин.

«Многие ставили на то, что португальцы просто разомнутся на Словении, но оказалось по-другому. Да, они владели мячом, но все подходы в штрафную были грамотно заблокированы. Думаю, что в предстоящей игре должны на первые роли выйти лидеры — Роналду и Мбаппе должны наконец себя проявить. Посмотрите: среди бомбардиров чемпионата нет известных имен, ни одного из тех, кто мог бы претендовать, скажем, на «Золотой мяч». Непонятный чемпионат. Вроде испанцы ярко играют, но тот же Мората не проявляет бомбардирские качества. Тот же уехавший Лукаку, признанный лидер, тоже себя не показал.

Вероятно, команды приехали уставшими. Особого движения нет, не было открываний, комбинаций. Иногда бывают яркие отрезки, вроде надеешься на продолжение, — а команды устают и себя не проявляют. Этот чемпионат запоминается, в основном, благодаря рикошетам и дальним ударам. И благодаря решениям судей, которые миллиметры высчитывают на VAR.

Посмотрим, как сыграют другие команды — Австрия, Турция. Но пока смотрю чемпионат с разочарованием. Почему-то с каждым раундом все идет хуже и хуже, команды перестают двигаться. Те же англичане включились только минут за 10 до конца, спаслись в игре со Словакией. Испания и Португалия играют на контроле мяча, но и испанцы в игре с Грузией до поры себя не показывали. Португальцы владели преимуществом, а реализовать его не могли», — сказал Масалитин.

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