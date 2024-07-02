Мостовой назвал фаворита в матче Евро Австрия — Турция

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой заявил, что считает небольшим фаворитом Австрию в матче 1/8 финала Евро-2024 против Турции, передает «Спорт-Экспресс».

«Тут 55 на 45 в пользу Австрии. Многие сейчас кричат, что это одна из лучших команд Евро-2024. Но мы видим, что наступила стадия, когда любая сборная может потрепать нервы», — сказал Мостовой.

Встреча между Австрией и Турцией состоится 2 июля. Команды выйдут на поле в 22:00 по московскому времени.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая уже покинула Евро-2024, уступив в матче 1/8 финала сборной Швейцарии.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее Португалия в серии пенальти обыграла Словению и вышла в 1/4 финала Евро-2024.